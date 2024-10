Novità di Halloween a Villa Reale. Fuochi pirotecnici e mongolfiera

Si chiama Carnival Halloween celebration e festeggia il trentennale. Il prossimo 31 ottobre presenterà un... menù speciale per la serata dell’orrore della tipica festa celtica, i fuochi e la mongolfiera. Due, quindi, le novità per il 2024 a Villa Reale di Marlia. I fuochi scandiranno la mezzanotte dell’Halloween Celebration Carnival 2024 e daranno il via alle Dance Macabre alle scuderie della famosa dimora storica.

Lo spettacolo pirotecnico fa infatti parte del grande happening di giovedì prossimo, con il mystery & history exhibition party targato Halloween Celebration con più di 200 artisti tra attori, saltimbanchi e band, spettacoli itineranti, typical street food, beer garden e nacht bar, antri di mercanzie e bizarre market, rievocazioni, street art, animazioni, live music e disco party. Presente, altra new entry, la grande mongolfiera Des Mirages sulla quale dalle ore 20 circa, sarà possibile salire per ammirare in notturna in pratica la Piana di Lucca in tutto il suo splendore. Programma completo di Halloween Celebration su: www.halloweencelebration.it. Prevendita obbligatoria su circuito Ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/halloween-celebration-carnival?r=HC.

I biglietti sul posto saranno acquistabili solo in caso di disponibilità. L’intera manifestazione di Halloween Celebration è organizzata da Nero creativelab e da Loga Studio Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi, ed ha i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Bagni di Lucca.

Il giorno 31 avrà luogo anche Montecharloween, la serata che, come da venti anni a questa parte, si svolgerà nel paesino collinare e che avrà molte attrazioni.

Ma. Ste.