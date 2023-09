Notte Halloween. A Villa Reale l’orrore Krampus

Dalla Val di Fiemme in Trentino alla piana lucchese: i Krampus, demoniaca figura mitologica delle zone europee di lingua tedesca, si preparano ad una trasferta toscana molto particolare: il 31 ottobre i Krampus de Fiemme porteranno le loro tradizioni religioso-folkloristiche ad Halloween Celebration Carnival (www.halloweencelebration.it) che si terrà nel parco e nelle tenute di Villa Reale di Marlia con un ricco programma caratterizzato da format diversificati per un’offerta ampia adatta ad ogni tipo di pubblico, dai più piccoli ai più grandi.

I Krampus de Fiemme creeranno a Villa Reale un’atmosfera mitologica, tra danze primordiali e riti tribali, che affonda le proprie radici in epoca antichissima: i Krampus - parola che in bavarese (krampn) significa “morto”, “putrefatto” e in tedesco (kramp) significa “artiglio” - erano infatti, nella leggenda, demoni inquietanti, creature mostruose che si aggiravano alla ricerca dei bambini cattivi che rapivano portandoli via nel loro sacco. Ad Halloween Celebration Carnival, in una notte senza tempo, i Krampus de Fiemme si aggireranno nel parco di Villa Reale dando vita ad un un tenebroso spettacolo fatto di suoni ancestrali, musica e danze animalesche, coinvolgendo il pubblico attraverso un concentrato di cultura e antiche usanze.

Un motivo in più per partecipare ad Halloween Celebration Carnival, la notte di Halloween targata “Halloween Celebration”, con più di 200 artisti, spettacoli itineranti, dance parade, performance circensi, carnival game e freak show, typical street food, beer garden e nacht bar, antri di mercanzie e bizarre market, rievocazioni, street art, animazioni, concerti live e disco party, e il gran finale con Lucida Mansi, fantasma indissolubilmente legato alla lucchesia, i fuochi d’artificio ad illuminare magicamente il laghetto di Villa Reale e il solenne rito della Dance Macabre. Halloween Celebration è organizzata da Nero creativelab e da Loga Studio Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi. Programma completo su: www.halloweencelebration.it.