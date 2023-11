Notte di paura per il Serchio. La ‘bomba d’acqua’ innesca la piena del fiume e dei torrenti

15,2 millimetri di pioggia in 15 minuti. Ieri il centro storico, ma anche la periferia, fra le ore 15 e le 15, hanno rischiato una vera “bomba d’acqua” proprio nel pieno delle presenze del festival Lucca Comics & Games. Poi il rovescio si è spostato verso nord-est.

In 60 minuti si sono registrati 21 millimetri, dunque 6 millimetri nei 45 minuti successivi. Quantitativi analoghi anche in altre località della pianura di Lucca come a Pieve di Compito, Mutigliano o Capannori.

Il bilancio della pioggia, almeno fino alla serata di ieri vedeva in testa le località della Garfagnana, attorno alle Apuane, con i primati di Vagli di Sotto (216 millimetri alle ore 22), Campagrina, Orto di Donna, Careggine, Fornovolasco, Careggine, Piazza al Serchio e Minucciano, dove si sono registrati fra 100 e 200 millimetri in 24 ore.

Per la pioggia e il vento ci sono stati locali smottamenti in diverse località della provincia di Lucca e allagamenti soprattutto a Castelnuovo Garfagnana. Dalla tarda serata di ieri è cresciuta la preoccupazione soprattutto per la piena del fiume Serchio.

Problemi anche per il reticolo idraulico minore a causa della stessa pioggia intensa.

In 18 ore, dalle 4 dell’altra notte alle 22 di ieri, il Serchio è cresciuto di 2 metri e 10 centimetri a Camporgiano, di 3 metri e 44 centimetri a Ponte di Campia, di 3 metri e 91 centimetri a Calavorno, di 2 metri e 89 centimetri a Borgo a Mozzano, di 3 metri e 35 centimetri al Piaggione, di 96 centimetri a Monte San Quirico con 480,1 metri cubi al secondo a fronte della media di 46 metri cubi. Ovviamente l’onda di piena alle ore 22 di ieri non era ancora arrivata a Lucca anzi era attesa nel cuore della notte scorsa, forse anche nella giornata di oggi.

Lo sbarramento Enel di Borgo a Mozzano, intanto, avendo raggiunto i 1.000 metri cubi al secondo ha aperto le paratie facendo transitare tutta la nuova acqua in arrivo. Soltanto la grande diga di Vagli fino a ieri sera a tarda ora ha continuato a invasare l’acqua. Il Serchio ha esondato sulla riva lato Mologno nel comune di Barga. Parzialmente allagata la "Mondialsabbia" e diversi terreni agricoli. Il fiume ha sfondato la riva già erosa nei giorni scorsi. Sul posto uomini della ditta e della Protezione civile comunale. Anche la Freddana ha Mutigliano ha registrato un aumento della portata così come l’Ozzeri e la Contesora.

Purtroppo le previsioni indicano ancora per oggi criticità arancione.

