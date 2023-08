Notte Bianca Lucca: Irresistibile Comicità di Matteo Cesca a Lucca

Procede a grandi passi la marcia di avvicinamento alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione del decennale.

La manifestazione – organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto – saluta con piacere il ritorno nel suo cartellone di Matteo Cesca, il comico lucchese "doc" che oltre a non aver certo bisogno di presentazioni, è anche un amico della festa, di cui è già stato protagonista in passato due volte, una delle quali lo scorso anno. In compagnia di Claudio Marmugi, Cesca proporrà al pubblico lo spettacolo "Lucca – Livorno, andata e ritorno".

L’esilarante show, con ingresso libero per il pubblico, è in programma a partire dalle 21,30 nella sede del Cred – Centro risorse educative e didattiche al civico 33 di via Sant’Andrea. Per tutte le info e il cartellone completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione la pagina Facebook della manifestazione "Notte Bianca Lucca".