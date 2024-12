Note di Natale 2024 insieme alla Filarmonica Puccini di Montecarlo

Il Comune di Montecarlo e La Società Filarmonica “G. Puccini” A.P.S. di Montecarlo e il Comune di Montecarlo, presentano quattro eventi musicali della rassegna “Note di Natale” giunta quest’anno alla XX edizione, con la partecipazione degli strumentisti della Filarmonica diretti dal Maestro Gabriele Micheli. Il primo appuntamento è per venerdì alle ore 21 nel centro civico di San Salvatore, dove si svolgerà un concerto di musiche natalizie.

Sabato, al Teatro Comunale dei Rassicurati di Montecarlo, serata di gala con il “Concerto di Natale”, dedicato alla memoria del Maestro Herbert Handt (nella foto) e in onore di Giacomo Puccini, con la partecipazione del soprano Alice Elettra Blanda e del violoncellista Lorenzo Giovannelli. Il Maestro Herbert Handt, fondatore fra l’altro dell’Associazione Musicale Lucchese, scomparso lo scorso anno all’età di 97 anni, è stato fra i promotori della rinascita del Teatro dell’Accademia dei Rassicurati, dove per decenni ha curato la stagione lirica; per l’occasione, nel ridotto del Teatro saranno esposte foto di scena, manifesti e scenografie originali dell’epoca. Al termine del concerto brindisi augurale per il nuovo anno.

Domenica alle ore 16.30, altro concerto di musiche natalizie e arie d’opera nella chiesa di San Giuseppe, Montecarlo. Ultimo appuntamento della rassegna è per venerdì 3 gennaio 2025 alle ore 21 nella ex chiesa della Misericordia, via Cerruglio, Montecarlo, con il concerto “In dolce jubilo” con il gruppo “ Ricreazione armonica” e il M° Gabriele Micheli. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.