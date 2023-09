"Nonni e nonne vigili a Capannori: torna il servizio"

Torna anche per l’anno scolastico 2023-2024 il servizio dei ‘nonni e delle nonne vigili’, volontari e volontarie delle associazioni Anteas della Piana est e Auser, grazie al quale l’entrata e l’uscita da scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e medie capannoresi viene resa più sicura. Il servizio, realizzato in convenzione con il Comune, si svolge presso i plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate del territorio: le scuole secondarie di primo grado di San Leonardo in Treponzio e Camigliano e le scuole primarie di Guamo, Lammari, Lunata, Segromigno in Piano, Capannori e Camigliano. I volontari, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali e nei punti sensibili nei due momenti di maggiore afflusso della giornata, oltre a contribuire alla sicurezza stradale vigilando su quanto accade intorno alle scuole.