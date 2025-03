’Nonni a scuola di web’. Generazioni a confronto

’’Nonni a scuola di web’’ è il titolo dell’incontro in programma venerdì, a partire dalle 9.30, alla sala delle feste. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto ’servizi di prossimità’, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha come obiettivo il contrasto alle solitudini involontarie nella popolazione anziana tramite percorsi di coinvolgimento partecipato. Con ’Nonni a scuola di web’, grazie al supporto degli studenti della scuola media che presenteranno alcuni elaborati sul tema, le persone più anziane potranno entrare in contatto e conoscere il funzionamento di internet e di whatsApp. I più giovani, nativi digitali, aiuteranno i più grandi a districarsi nel mondo della tecnologia. L’ ingresso è libero e gratuito.

M.N.