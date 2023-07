Nonna Adalgisa a Valgiano Il libro di Alberto di Riccio

Nonna Adalgisa rivive nella sua Valgiano. Si presenta oggi alle 17.30 all’Osteria di Valgiano il libro di Alberto Di Riccio “Adalgisa. Una nonna politicamente scorretta”. La presentazione del volume fresco di stampa per Pacini Fazzi editore è inserito nel ricco calendario di manifestazioni per il 200esimo anniversario del Comune di Capannori e sarà introdotto dal sindaco Luca Menesini. Sarà poi il critico Daniele Luti anche in dialogo con l’autore a presentare il volume e a rievocare la figura di nonna Adalgisa e il suo mondo, quello del paese di Valgiano appunto, intorno a cui ruota il libro di Di Riccio. Ricordi, profumi, sapori attraverso i quali l’autore ci trasporta sul filo della memoria ai tempi della sua infanzia, nello scenario della campagna lucchese, con i suoi riti, i suoi usi, i tanti mestieri oggi dimenticati.

Dai contorni sfumati di vecchie cartoline rivive la figura di Adalgisa, forte ed energica, imperativa e decisa, austera, ma nonna a tutti gli effetti, padrona della cucina e maestra nel realizzare i

piatti tipici delle nostre campagne e della nostra tradizione (fra le quali non possono mancare “Le mitiche polpette”) che riassaporiamo nelle belle ricette di cui il libro è arricchito. Una vita – quella di Adalgisa - segnata dalla tragica perdita del marito e compresa fra la casa di Valgiano, paese circa duecento anime e la sua attività a servizio di una ricca famiglia lucchese e che l’autore ci restituisce con freschezza e vivacità narrativa.

Alberto Di Riccio, libero professionista, si definisce “persona che scrive” ed è un appassionato della creatività. Dopo aver ottenuto nel 2010 il secondo posto al concorso di poesia e prosa ‘Fazio degli Uberti’ ha pubblicato nel 2018 il romanzo “L’uomo dall’impermeabile giallo”.