"Non solo feste. Vanno aumentati i contributi affitti"

Sul bilancio 2024 in approvazione giovedì a Palazzo Santini, un ordine del giorno del consigliere comunale Daniele Bianucci: "Reinserire le risorse tagliate sul contributo affitto, le famiglie lucchesi affrontano un’emergenza senza precedenti. Il 2024 non sia l’anno solo delle feste".

"Il 2024 a Lucca non sia solo l’anno delle feste – chiede Bianucci – ma tornino al centro dell’attenzione di tutti anche le famiglie lucchesi in difficoltà, il cui numero sta crescendo a fronte della crisi economica che pure sul nostro territorio stiamo affrontando: per questo, ho presentato un ordine del giorno al bilancio comunale in discussione la prossima settimana, per destinare ai nuclei familiari cittadini, in prima istanza, 677mila euro in più: ovvero, esattamente la cifra del contributo affitto che è stata tagliata nel 2023. Tutto questo quando, al Tribunale di Lucca, sono 435 le istanze di esecuzione di sfratto, in aumento del 106%; e il numero degli sfratti eseguiti è pari a 252 (più 103% rispetto all’anno precedente)".

"Spero che l’amministrazione comunale s’impegni ad individuare le risorse in più non solo per i concerti, i balli e le luci come assicura da un anno e mezzo a questa parte; ma ci sia finalmente pure uno sforzo per garantire un primo e sostanziale contributo pure per chi accanto a noi sta affrontando un’emergenza abitativa sempre più grave e senza precedenti".

"Il mio ordine del giorno nasce dalla constatazione che, nel 2023, le famiglie e i cittadini lucchesi si sono visti ridurre, rispetto all’anno precedente, di ben 677mila euro il contributo sul bando affitto, con un taglio che ha superato il 50% del passato stanziamento totale - spiega il consigliere Bianucci -. Tale taglio è dovuto al totale azzeramento delle risorse messe a disposizione dal Governo di Giorgia Meloni, (meno 844mila euro), a fronte di un incremento di risorse garantito invece sia dalla Regione Toscana che dal Comune di Lucca".