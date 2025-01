"Non gettate via l’albero di Natale". Il Comune cura la ripiantumazione

CAPANNORIL’Epifania tutte le feste si porta via, si sa. Regali scartati, rifiuti prodotti e smaltiti, tutto ritorna alla normalità. Rimane solo l’albero di Natale da sistemare, per quelli che ne hanno scelto uno vegetale e non di plastica o materiale sintetico. Spesso vengono gettati tra l’immondizia o comunque buttati. Un vero peccato. Ma è anche una questione di cultura ambientale cercare di cambiare questa usanza.

Il sindaco Giordano del Chiaro, spiega: "Parte la ripiantumazione degli alberi di Natale veri (con radici), che ogni anno vi invitiamo ad usare al posto delle sole punte o di quelli in plastica. Colgo l’occasione per dirvi che potranno essere portati dietro il Municipio, a Capannori; in piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano e alla sede dello sportello al cittadino a San Leonardo in Treponzio. Questi i tre punti. Il ritiro degli abeti avverrà oggi, 8 gennaio".

Il Comune raccomanda di consegnare piante annaffiate regolarmente e in buono stato di conservazione, affinché la loro piantumazione abbia maggiori possibilità di successo. Il loro riadattamento in un ambiente naturale non è infatti scontato. Gli abeti saranno ritirati oggi, appena terminate le festività, perché deve trascorrere il minor tempo possibile dal momento in cui l’albero viene tolto dal vaso e la messa a dimora a terra. Le piante, dopo essere stati selezionate in base al loro stato di conservazione e alla compatibilità della specie con il paesaggio ambientale, saranno ubicate in un parco dedicato degli alberi natalizi che sarà ubicato sull’Altopiano delle Pizzorne, in fase di realizzazione su uno dei terreni di gestione del Consorzio Forestale di Villa Basilica che collabora al progetto.

"In questo modo – chiosa il primo cittadino, – gli abeti potrebbero avere una seconda vita e continuare così il loro ciclo vitale. Con questa iniziativa, che si inserisce tra le azioni per la lotta al cambiamento climatico, vogliamo fare un gesto di valore simbolico, incentivando l’uso di abeti naturali per realizzare l’albero di Natale, al posto di quelli in plastica o comunque non ecologici che dopo qualche anno di utilizzo, inevitabilmente finiscono nei rifiuti indifferenziati". Quindi un duplice obiettivo con questa iniziativa: evitare che nella spazzatura finisca questo patrimonio verde e tutela degli abeti.

Massimo Stefanini