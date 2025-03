"Non ci arrenderemo. È sfida di ogni giorno"

LUCCA "Noi non ci arrenderemo mai, combatteremo sempre per i nostri valori e diritti come sempre". In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne a parlare è la responsabile provinciale delle Pari Opportunità di Forza Italia, Ave Angeli. "Questa Giornata ricorda le conquiste sociali economiche e politiche ottenute in questi anni ma anche le discriminazioni di cui le donne sono state vittime – sottolinea l’esponente del partito guidato dal segretario nazionale Antonio Tajani – . Le principali fino ad ora sono diritti ottenuti da varie conquiste e lotte dal 1874 ad oggi: diritto al voto, accesso all’istruzione e al lavoro, parità di genere e libertà sessuale. Lotteremo sempre di più per ottenere il massimo, ma anche per le discriminazioni contro le donne che restano le più grandi violazioni dei diritti umani a cui ogni giorno assistiamo". Non solo. Aggiunge ancora Ave Angeli: "Il nostro Governo sta lavorando per le Pari libertà e all’aumento dell’occupazione femminile e delle madri lavoratrici, maternità e carriera. Un pensiero va anche alle donne dell’Iran e dell’Afghanistan, sperandi arrivino ad ottenere la vera libertà e maggior rispetto. L’ 8 marzo resta il giorno dei diritti della doonna, ma ricordiamoci che deve essere ogni giorno, non deve essere solo questo giorno ma ogni giorno".