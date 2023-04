Non c’è che l’imbarazzo della scelta Progetti, eventi e iniziative rivolte ai giovani del territorio

Capannori guarda alle nuove generazioni con progetti, eventi e iniziative rivolti ai ragazzi e alle ragazze del territorio, già in corso e in programma per tutto il 2023 grazie a due macro-progetti portati avanti dall’amministrazione comunale: Co.lla.- Centro e Laboratori giovani e lo Spazio Off-Officina delle Idee, entrambi realizzati con 65mila euro di contributi regionali.

A presentare le iniziative il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili, Matteo Francesconi, insieme a Laura Matteucci e Ezio Lazzareschi dell’associazione Agorà per Marlia e dell’associazione Paideia, Camilla D’Achille e Giulia Bini dell’associazione Aeliante, Giulia Cordella di Lucca Creative Hub, Nicola Vannucchi per il progetto Gaming (video giochi etici), Daniele Ricci di Lucca Trail Valley, Leonardo Maccanti e Gregory Pardini per l’associazione Ancora. Presenti anche i consiglieri comunali Laura Lionetti, Lia Miccichè, Claudia Berti e Gianni Campioni.

"Siamo davvero molto soddisfatti di aver dato vita ad una nuova stagione per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio - spiega Francesconi - . Una politica per i giovani che viene dal basso e che intende intercettare i reali bisogni e le aspirazioni delle nuove generazioni. Il 2023 è un anno che vede a Capannori un grande fermento di iniziative in vari ambiti, offrendo variegate opportunità culturali, educative, di formazione, di divertimento e di socializzazione e più in generale di crescita personale. Il Comune ha messo a disposizione dei giovani due importanti spazi pubblici del territorio: il centro Logos di Marlia e il centro culturale Artèmisia di Tassignano, veri punti di riferimento per i giovani e ringraziamo la Regione Toscana per l’importante contributo". Di seguito le attività del progetto Co.lla. fino alla fine di giugno: Terra di Tutti Strumenta (laboratori di riuso e creatività e riadattamento di abiti usati) dal 27 aprile al 15 giugno; Calcio Balilla – Corso Biliardino dal 27 aprile all’8 giugno; Sportello Benessere dal 28 aprile al 30 giugno; Corso di teatro dal 28 aprile al 30 giugno; Giochi di ruolo dal 29 aprile al 24 giugno; Percorso partecipativo il 5 maggio ore 17.30; Comunicazione empaticanonviolenta il 6, 20 e 27 maggio e in giugno; Video giochi etici con Nicola Vannucchi in maggio e giugno; Corso skateboarding, il 13, 20 e 27 maggio; Incontro ‘Alpinisti straordinari’; Andrea Lanfri e moglie di "Cala" Cimenti, ad Artèmisia Tassignano il 19 maggio, alle 21; Doping e Bullismo, Logos Marlia, il 26 maggio alle 21.

Allo Spazio Off si potrà partecipare a "Scacco alla noia", corso base di scacchi; Giochi di ruolo in biblioteca, per stimolare la creatività e la socialità; "Volare verso il futuro", un corso di aeromodellismo dedicato ai giovani; "Ancora. Appuntamenti culturali" serate di riflessione, attività laboratoriali, momenti di approfondimento culturale; "Donare ti premia", creazione di un concorso per stimolare i giovani a donare il sangue; "CucinaCheTiPassa", una serie di incontri per avvicinarsi alla cucina.

Per informazioni tel 331.6578335; [email protected]