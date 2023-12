Nomine degli avvocati lucchesi di “Aiga“ nel coordinamento nazionale e regionale

Si è svolto a Viterbo il primo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiga, associazione italiana giovani avvocati, con la nomina della nuova governance per il prossimo biennio 2023-2025, compreso il rinnovo dei coordinatori territoriali. Grande soddisfazione per la sezione di Lucca, presente con una nutrita delegazione composta dagli avvocati Valentina Brecevich, Elisa Bertei, Sara Bartoli, Claudia Calamai, Zakaria Sichi ed Alessio Stefanini. Un consiglio che ha riconosciuto l’impegno e la professionalità della sezione lucchese affidando ad alcuni dei consiglieri importanti cariche associative. Nello specifico, l’avvocato Claudia Calamai, vicepresidente della sezione lucchese, è stata nominata componente del dipartimento “Finanziamento Liti” mentre l’avv. Zakaria Sichi, segretario di sezione, è stato chiamato a far parte del dipartimento “Accesso alla professione”. La sezione di Lucca ha espresso inoltre il nome dell’avv. Alessandra Severi, consigliera di sezione, che entrerà a far parte di Onac (Osservatorio Nazionale Aiga Carceri) come referente per la sezione di Lucca. Le sezioni toscane di Aiga hanno individuato nell’avv. Valentina Brecevich il nuovo coordinatore regionale.