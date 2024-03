Noi volontari di domani, conoscere per aiutare

Il mondo del volontariato non è ancora abbastanza conosciuto da molti ragazzi della nostra età. Per questo sono importanti le Associazioni, che con i loro interventi nelle scuole informano ed educano i ragazzi sull’importanza di quello che quotidianamente fanno. Noi ragazzi della scuola secondaria di I grado Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio abbiamo avuto questa opportunità. Da alcuni anni l’Associazione Mirco Ungaretti OdV, presente sul nostro territorio, propone una mattinata scolastica dedicata al volontariato e alla formazione sul BLSD.

Il BLSD (Basic Life Support Defibrillation) è un piccolo acronimo che racchiude l’insieme delle pratiche che possono salvare una vita interrotta da un arresto cardiaco. Durante queste lezioni noi studenti abbiamo provato ad eseguire le manovre essenziali per praticare il massaggio cardiaco su un manichino e imparato ad usare il defibrillatore. Ci hanno insegnato, inoltre, a riconoscere i sintomi di un attacco di cuore. Una lezione che dura poche ore, ma che può essere di aiuto per salvare una vita umana. Ognuno di noi prende coscienza del bene prezioso che sia la vita e di quanto sia importante un semplice gesto per aiutare gli altri. Altro passo importante è che noi studenti siamo a nostra volta formatori con i nostri amici, familiari e conoscenti. Noi studenti siamo consapevoli che questa formazione

sia una piccola tessera di un puzzle per aiutare gli altri e per renderci cittadini migliori.