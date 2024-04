“Noi - Laboratorio civico comune“. Prosegue il lavoro dell’associazione. Ecco i candidati per la Garfagnana

Ferve l’attività sul territorio della giovanissima Associazione culturale "Noi – Laboratorio civico comune", nata nell’ottobre dello scorso anno, che si propone in un totale di quattro Comuni della Garfagnana interessati dalle prossime elezione amministrative di giugno. Accanto al già annunciato candidato a sindaco di Molazzana, il fondatore del’Associazione Simone Simonini, già consigliere comunale dal 2014 al 2019 nel suo paese natio, Molazzana appunto, e consigliere provinciale fino al 2019 con la vicepresidenza della Commissione edilizia scolastica, arrivano le candidature di altri tre soggetti politici per altrettanti comuni. Sono Carlo Vivarelli per "Noi Fosciandora", Roberto Andreotti per "Noi Careggine" e Saverio Giusti per "Noi Villa Collemandina". Una presentazione programmatica collettiva e non propriamente consueta, che ha riunito nel locale Flamingo Caffè di Gallicano, sostenitori e candidati. Insieme allo stesso nome che contraddistingue le varie liste di Noi - Laboratorio civico comune, differenziate soltanto dal nome del comune e del candidato e racchiuse nello stesso "contenitore associativo, tornano i diktat alla base dei progetti politici, come "da Comune a Comunità", "Cambiamo pagina Insieme" e " Democrazia nell’alternativa". "Crediamo sia fondamentale - spiega Simone Simonini nella conferenza stampa di presentazione - riportare nelle piccole località e nei territori periferici della nostra Valle, la voglia e la passione di fare politica attiva, fornendo alternative di voto anche dove la presentazione di liste diverse dalle ormai consuete e consolidate rappresenta quasi un miraggio. La possibilità di scegliere alternative di governo, insieme a nuovi punti di vista sulle possibilità e potenzialità delle diverse realtà locali e l’implicito incoraggiamento politico alla partecipazione, in definitiva, sono il sale stessa della democrazia e della sua possibile alternanza di idee e ideali da condivide e sostenere. Abbiamo, infatti, scelto perlopiù comuni piccoli per presentare i nostri progetti totalmente civici e aperti a idee e iniziative diverse. Siamo molto positivi sull’atmosfera di accoglienza che avvertiamo intorno alle nostre squadre e non escludiamo - conclude Simonini - di riuscire a essere presenti in altri Comuni con la nostra proposta".

Fiorella Corti