“Noi esclusi dal convegno dell’Asl Facciamo troppe domande scomode?“

“Apprendiamo dai giornali – premettono i Comitati sanità lucchese – che giovedì 13 aprile sarà organizzato dall’ Azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest un convegno partecipativo dove però i cittadini, membri dei comitati che hanno organizzato l’ultimo consiglio comunale aperto, non sono stati invitati. L’Azienda non ci riconosce, pretendiamo troppo, facciamo domande scomode, rappresentiamo in modo troppo trasparente i bisogni dei cittadini? Nel programma sono indicati dei comitati della partecipazione che però non siamo noi. Noi siamo quelli che la sanità la vivono sulla propria pelle e che si impegnano a essere megafono di chi non è ascoltato. Ci sarà di nuovo l’assessore Bezzini? O magari stavolta Giani? Abbiamo la sensazione che sia un incontro senza contraddittorio, noi esclusi e i dipendenti Asl che però vengono sospesi in caso di critiche pubbliche alla loro azienda. Non leggiamo indicazioni sulle modalità di partecipazione...che sia un caso? Evidentemente non siamo ritenuti rappresentativi delle voci del nostro territorio per parlare di salute“.