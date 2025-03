Teatro Alfieri affollato, come nelle occasioni migliori e tanti applausi per le artiste e artisti della Compagnia teatrale garfagnina ’’Il Circo e La Luna’’, con la regia di Michela Innocenti, per la messa in scena dello spettacolo "Nocturnalia - Storie di Donne. Storie di Streghe" di Marisa Boriolo, liberamente tratto dal libro di Oscar Guidi "Ursolina la Rossa e altre storie-Inquisitori e streghe tra Lucca e Modena nel XVI secolo".

Protagonisti della serata Francesco Bargi, Sara Benvenuti, Maria Tina Biagioni, Marisa Boriolo, Celeste Canali, Ameri Chiari, Mariano Giannini, Valeria Gucciardo, Chiara Landi, Antonella Luccii, Maria Vittoria Mariani, Aurora Martinelli, Paola Natalia Mori, Manuel Pellegrini, Giulia Tonelli, Alessandro Tortelli, Claudia Rossi, Aurora Santini, Daria Santini, Giuliana Valdrighi, Martina Zago, con la regia di Michela Innocenti e la drammaturgia di Marisa Boriolo.

Poi tutto bello, dai costumi cinquecenteschi della Compagnia dell’Ariosto, alla voce e alle musiche di Celeste Canali, le luci di Nicolò Carli, che hanno giocato sul contrasto tra il blu e il rosso di due mondi contrapposti di pace e violenza e, infine, il trucco di Giuliana Valdrighi. Una parete immaginaria bianca sembrava dividere il mondo reale da quello celeste e puro.

Sul proscenio, un ignobile processo con due uomini, il podestà e il suo segretario-scribacchino, che si ergono a giudici del destino di povere donne, capro espiatorio di una società patriarcale e superstiziosa.

"La compagnia Il Circo e la Luna – spiega la regista Innocenti – ha voluto rappresentare questo intenso spettacolo, che ripercorre la storia delle donne in Garfagnana e non solo nei secoli XV-XVI, quando parole come magia e inquisizione, erano molto temute e usate".

Dino Magistrelli