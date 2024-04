“No impianto pannolini“. Nasce il comitato

Lo hanno chiamato in maniera semplice e che rende l’idea: "No all’impianto pannoloni", tutto attaccato. E’ nato un nuovo comitato formato da cittadini a Porcari, quelli residenti in località Salanetti dove sarà realizzato, entro il 2026, sul territorio di Capannori ma a pochi metri dal confine con Porcari, l’impianto di riciclo di materiali assorbenti, pannolini, pannoloni e scarti tessili. Proprio quando venerdì c’è stata la conferenza stampa del Comune di Capannori che ha rassicurato sull’assoluta sicurezza della struttura, paragonata ad una grande lavatrice che lava, sterilizza e separa le materie assorbenti dalla plastica ad esempio, senza bruciare nulla, nasce questa associazione che domani sera sarà presente in massa al consiglio comunale aperto, straordinario a Porcari, chiesto dall’opposizione. Già issati gli striscioni in varie zone del paese in cui si chiede tutela del territorio e si esprime contrarietà a questa realizzazione. In una nota, il comitato dichiara. "Ci siamo uniti ad altri comitati di Porcari, Capannori e Altopascio che lottano, ormai da anni, sui temi ambientali della Piana di Lucca, per dire NO alla realizzazione di questo impianto, che dovrebbe trattare una quantità enorme di pannoloni, assorbenti e materiale analogo, nel comune di Capannori in località Salanetti, ma a ridosso di aree residenziali del comune di Porcari. Per far sentire la nostra voce, abbiamo attaccato diversi striscioni nelle zone più vicine al luogo in cui è previsto l’impianto. Stiamo distribuendo volantini i cittadini e saremo presenti al consiglio comunale di Porcari di lunedì 29 aprile alle ore 21".

Massimo Stefanini