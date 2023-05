No “classi pollaio“ Zappia chiede di attivarsi subito

"Attivarsi adesso, per scongiurare in settembre di trovarsi con le classi pollaio". L’invito rivolto all’amministrazione comunale arriva dal consigliere del gruppo misto, Bruno Zappia (nella foto). "I tagli di personale attuato a livello centrale, con sempre meno insegnanti a disposizione dell’istituzione scolastica produce classi di anno in anno minori di numero e sempre più affollate - afferma - , ma per scongiurare che a settembre la situazione ormai sia già assodata, bisogna muoversi adesso. Per questo ho presentato una mozione con cui chiedo a sindaco e giunta di attivarsi nei confronti di Governo e Parlamento, perché la risoluzione del problema del sovraffollamento delle classi non venga rimandata ulteriormente e sia affrontato capillarmente".