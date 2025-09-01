No alle guerre, la Provincia aderisce alla campagna di Emergency

Lucca, 1 settembre 2025 - La Provincia di Lucca aderisce alla campagna di Emergency ‘R1PUD1A’, richiamando l’articolo 11 della Costituzione Italiana e lo fa apponendo lo striscione di adesione sulla facciata di Palazzo Ducale, che verrà esposto da giovedì 4 settembre. Una data non casuale poiché è il giorno in cui si commemora la Liberazione della città dall’occupazione dei nazisti nel 1944. L’articolo 11 della Costituzione, infatti, recita: ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo’: considerando che la Provincia di Lucca è impegnata da oltre vent’anni in attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà internazionale attraverso il capillare e attento lavoro della Scuola per la Pace, l’ente non poteva che aderire alla campagna di Emergency. L’iniziativa è stata seguìta direttamente dal consigliere provinciale Federico Gilardetti in quanto titolare della delega alla Scuola per la Pace, alla Memoria e ai Diritti umani. «Con questa adesione - commenta l’amministrazione provinciale - riaffermiamo il nostro impegno come ente nei confronti di chi soffre a causa della guerra, dei rifugiati e delle vittime innocenti dei conflitti. Siamo convinti che ogni gesto di solidarietà e di partecipazione possa contribuire a un mondo più giusto e più pacifico. Oggi più che mai si rende necessario unire le forze per fermare la violenza e costruire tutti insieme un futuro di pace. Ecco, quindi, che anche un piccolo gesto diventa importante e significativo, perché, come recita lo striscione ‘questa Provincia ripudia la guerra’». Giovedì 4 settembre, alle 17:30, nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale si svolgerà un breve incontro introduttivo, aperto dai saluti del presidente della Provincia, Marcello Pierucci, e che vedrà la spiegazione da parte di Stefano Maria Pallottino di Emergency della campagna in atto e l’intervento di Antonio Chiaravallotti, uno coordinatori della Scuola per la Pace. A seguire, in piazza Napoleone, si potrà assistere all’esposizione dello striscione sulla facciata di Palazzo Ducale.