No agli assi viari, al via la petizione Stasera scatta la raccolta firme

Torna alla carica il Coordinamento “Forum per la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini”. Nella scorsa riunione del forum, tenutasi l’11 luglio, i membri hanno deciso di dare il via ad una petizione contro gli assi viari: la raccolta firme si avvierà stasera, alle 21 ai campetti del Circolo San Jacopo di Lammari, occasione in cui verrà anche proiettato il progetto dell’Anas, commentato dall’architetto Damiano Iacopetti .

Il Comitato di “Tutela dell’area verde dei laghetti”, uno dei mebri del del Forum, predisporrà di appositi banchetti con il testo della petizione che verrà successivamente inviata ai sindaci di Lucca e Capannori e al Presidente della Regione Toscana. Ogni cittadino che firma dovrà essere munito di documento di riconoscimento personale.

Nella riunione sono stati anche identificati le associazioni e i comitati che, ad ora, hanno aderito al forum: Associazione Senza Confini, Friday for Future, Lega Ambiente Capannori, Lega Ambiente Lucca, Comitato Altre Strade, Comitato Laghetti di Lammari, Comitato S. Concordio, Comitato Tassignano, Comitato S. Anna,Wwf Lucca, Associazione Multiidee, Europa Verde. Chiunque voglia può aderire al Forum.

La petizione può esserre firmata stasera o anche in formato digitale, quella online verrà infatti messa sulle piattaforme da un aderente al Comitato dei Laghetti.

Mentre, per quanto riguarda la raccolta firme sui moduli , è stato anche deciso di contattare gli esponenti di associazioni e comitati non presenti alla riunione, invitandoli a raccogliere le firme porta a porta.

L’obbiettivo della raccolta è di 10mila firme, un obiettivo molto ambizioso che vuole essere raggiunto dai membri del forum anche tramite un calendario di incontri con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, le Rsu, le associazioni degli agricoltori, i rappresentanti degli studenti e i docenti, al fine di coinvolgerli sia nella raccolta delle firme che in un’eventuale manifestazione di piazza da fare in autunno.

La lotta del Forum non termina qua, per pubblicizzare ulteriormente e divulgare la causa è stato deciso di far stampare centinaia di moduli per la raccolta delle firme e migliaia di locandine con le ragioni del “no“ agli assi viari, opuscoli che verranno distribuiti alla cittadinanza con le proposte alternative all’intervento, dando la possibilità ai cittadini di firmare a favore della petizione.