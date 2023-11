Niente tregua per Ognissanti. Blitz dei ladri in una villetta

Nemmeno il ponte di Ognissanti ha fermato i ladri. L’ultimo caso mercoledì sera. I proprietari di una villetta di via dell’Isola, a Lunata, si trovavano fuori nel pomeriggio, per visitare le tombe dei propri cari nei cimiteri della zona. I soliti ignoti evidentemente avevano pianificato il blitz.

Dopo aver atteso che nell’abitazione non ci fosse nessuno, sono riusciti a penetrare all’interno spaccando una finestra. Non c‘erano sistemi di allarme e quindi i malviventi hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro diverse stanze.

L’obiettivo è sempre quello, racimolare oggetti in oro, come poi è stato, anche se una verifica più attenta stabilirà la vera entità del bottino. A condurre le indagini i carabinieri che sono intervenuti sul posto per un primo sopralluogo. Altri tentativi si sono verificati in via Pesciatina e in via Luporini.

M.S.