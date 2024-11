Niente stelle Michelin in centro a Lucca. Nella guida resta solo Butterfly di Marlia

I piatti della memoria che sposano ingredienti locali in chiave rivisitata. E’ la forza nuovamente consolidata dello storico ristorante Butterfly di Marlia, unico nel nostro comprensorio a tenere stretto l’ambito titolo di stellato. L’omaggio a Puccini, insito nel nome del ristorante aperto nel 1997 da Mariella e dallo o chef Fabrizio Girasoli (in cucina anche il figlio Andrea), ha fatto il resto. “Gentili ospiti, siamo felici di annunciare che il Ristorante Butterfly ha riconfermato la stella Michelin nella Guida 2025 – così i proprietari del noto locale – . Vogliamo dedicare questo traguardo a chi continua a supportarci ogni giorno e condivide con noi questo viaggio“. Un riconoscimento che arriva da lontano, la prima stella per Butterfly fu addirittura nel 2008. I nuovi stellati in Toscana sono 4: il ristorante Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), la Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), il Saporium a Chiusdino (Siena) che vanta al suo interno uno chef under 30, e la Locanda de’ Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). Il Piccolo Principe di Viareggio conquista ben 2 stelle, una stella per Bistrot, La Magnolia, Lorenzo e Lux Lucis di Forte dei Marmi e una stella per Lunasia e Romano di Viareggio.