Nicoletta vince il Portfolio dell'Ariosto a Castelnuovo: reportage e segnalazioni

Vincitrice del Portfolio dell’Ariosto 2023 (in foto), organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana, presieduto da Pietro Guidugli, e tenutosi a Castelnuovo, è Nicoletta Cerasomma di Lucca con “Velvet waves“, con la motivazione: "Ombre che si compongono, incroci di simboli, segni che perturbano lo sguardo. Accostamenti simili a canti, voci sommesse che spingono per aprirsi, si fanno acqua e panneggio, segreto marino, pietra e velluto. Composte in dittici e innalzate in immagini simbolo, raccontano di un’esistenza, evocano una donna straordinaria che preme per prendersi un posto, il suo posto". Secondo premio per Antonio Iubatti di Ortona in provincia di Chieti con “Swing in the head“. Il Premio Fosco Maraini per il miglior reportage è andato a “Mezzo metro da terra“ di Maurizio Guarino di Prato. Segnalazioni per i lavori di Monica Benassi di Boretto di Reggio Emilia, Paolo Ferrari di Mirandola di Modena, Monica Manghi di Bagnolo in Piano di Reggio Emilia. Premio riservato ai soci del Circolo Fotocine Garfagnana a “Humus“ di Pietro Guidugli di Cascio di Molazzana.

Dino Magistrelli