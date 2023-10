Nicoletta Costa torna a Lucca

L’apprezzata autrice e illustratrice Nicoletta Costa torna anche quest’anno fra i protagonisti dell’Area Junior del Lucca Comics & Games. L’autrice sarà presente per il terzo anno consecutivo Lucca Comics & Games. Dall’1 al 5 novembre sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Le avventure a fumetti di Nuvola Olga. Per la prima volta negli spazi del Real Collegio verranno esposte le tavole illustrate dei fumetti della Nuvola Olga, personaggio amato da intere generazioni e nato dal genio della famosa autrice e illustratrice.

Dalla storica collaborazione con Focus Pico, fino all’ultimo libro Nina e Olga. Piccole Storie a fumetti (Ed. Mondadori - Libri per Ragazzi), bambini e famiglie potranno vedere oltre 60 tavole originali in cui si racconteranno le avventure della Nuvola Olga in formato fumetto… e a misura di bambino!

L’inaugurazione si svolgerà l’1 novembre dalle 11.30 alle 12.30, presso la Sala Conferenze del Real Collegio.

L’1 novembre alle 16.30, e il 4 novembre alle 11.15, si terranno al Real Collegio i laboratori Disegna un fumetto con La Nuvola Olga.

L’autrice creerà con i bambini un vero e proprio fumetto in cui l’amata Nuvola Olga sarà protagonista! I bambini potranno portare poi con sé la loro creazione.