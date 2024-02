Niccolò Fortini, impegno e determinazione. Con la Viola il primo contratto da professionista

Nei giorni scorsi Niccolò Fortini (nella foto) ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Classe 2006, figlio di Simone, giocatore della Lucchese ai tempi di Orrico, con una carriera importante in giro per l’Italia, dove spesso ha seguito mister Massimo Morgia e proprio con lui a Marsala ha vinto il campionato di C2. Niccolò ha iniziato a giocare a calcio all’età di quattro anni e mezzo, per seguire il fratello Edoardo, più grande di tre anni, ed uno degli attuali pilastri del Lammari. La sua vita calcistica inizia nella Junior Lucchese, dove a seguirli c’è papà Simone. Niccolò, terzino sinistro, elemento duttile, arriva alla Fiorentina, dove inizia tutte le trafile del settore giovanile. Il ragazzo però si vede che ha la stoffa, quella giusta per fare bene. Sempre supportato dalla famiglia e dal papà Simone, che lo accompagna durante la settimana agli allenamenti, tanto sacrificio tra la scuola ed il calcio. Ma Niccolò vuole arrivare e questa firma per lui è soltanto il punto di partenza. Elemento fondamentale della Primavera A della Fiorentina, ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 18 allenata dall’ex giocatore del Chievo Franceschini.

Dallo scorso anno si è trasferito a Firenze, dove frequenta il liceo sportivo, ma papà Simone, mamma Francesca ed il fratello Edoardo non si perdono una sua partita. E a coronare questo momento fantastico sono stati anche gli allenamenti con la prima squadra allenata da Vincenzo Italiano, dove Niccolò ha partecipato per tre settimane.

Alessia Lombardi