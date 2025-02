"Nessuno è perfetto". Swing e commedia nel segno della solidarietà

LUCCALa compagnia teatrale “In Dolce Compagnia”, dopo aver calcato le scene di diversi teatri della Toscana, torna nuovamente in scena anche nella provincia di Lucca. L’allegria, il ritmo, gli imprevisti colpi di scena e la musica swing dei ruggenti anni 30 saranno ancora una volta gli ingredienti di “Nessuno e’ perfetto”, la commedia musicale, liberamente ispirata al celebre film “A qualcuno piace caldo“, che andrà in scena domani alle 21.15 al Teatro Puccini di Altopascio. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera. La rappresentazione teatrale sarà l’occasione di una serata evento straordinaria organizzata dal Rotary Club di Montecarlo, con il patrocinio del comune di Altopascio, per raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto di un’ambulanza da destinare alla Misericordia di Altopascio. E’ gradita la prenotazione da farsi contattando i numeri 393-9471901 oppure 349-8473104. La storia, adatta a un pubblico di tutte le età, racconta di una coppia di musicisti che, per scappare da una banda di gangster che vuole ucciderli in quanto sono stati involontari testimoni di un omicidio, si unisce a un orchestra femminile diretta a Miami, ovviamente mascherando la propria reale identità. Nel corso delle ore successive, si genereranno tutta una serie di equivoci e contrattempi e i protagonisti vivranno nuovi amori e scopriranno inattesi sentimenti. Il tutto condito dal ritmo irresistibile della musica swing. La compagnia teatrale “In Dolce Compagnia” è nata a Lucca nel 2014 ed è formata da 20 persone, tra attori, tecnici e corpo di ballo, tutti rigorosamente non professionisti. La loro prima commedia musicale ‘Tutto molto greco!’, liberamente ispirata al famoso musical Mamma Mia, è stata portata in scena dal maggio 2015 per diversi anni e ha raccolto un notevole successo di pubblico nei molti teatri toscani e fuori regione in cui è stata rappresentata.