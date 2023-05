"Nessuna risposta ai quesiti della gente"

"Dopo il Giro d’Italia è passato anche il Giro della Regione Toscana, perché di questo si è trattato; una passeggiata negli ospedali con forti carenze di personale e un incontro con i sindaci dall’esito già scontato". Così il consigliere regionale e componente della Commissione Aree interne Vittorio Fantozzi con i rappresentanti dei circoli di FdI della Mediavalle e Garfagnana hanno commentano la visita in Valle dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. "Nella giornata di venerdì l’assessore Bezzini e i dirigenti dell’Asl hanno incontrato i sindaci della Garfagnana - dettagliano in una nota del circolo - . L’incontro è stato voluto dal consigliere Mario Puppa. Ma qualcosa deve essere andato storto, prima gli si è ristretto il tavolo e la cittadinanza è rimasta fuori, poi si suppone sia andata persa anche l’agenda con indicate le priorità da trattare. Sono stati, infatti, disattesi tutti gli argomenti all’ordine del giorno previsti per la conferenza del 21 marzo, poi annullata. Dopo che l’azienda ha mostrato bellissime quanto inutili slide, snocciolato dati non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito della Regione, non è arrivata nessuna concreta proposta e, soprattutto, nessuna risposta è stata fornita alla domanda che i cittadini, lasciati fuori dalla porta, formulano da tempo e, cioè, il futuro del medico del 118 a Piazza al Serchio".

"Sono mesi che si sente ripetere che nessuna decisione sarà presa senza consultare il territorio - va avanti la nota - , quando dall’agosto del 2021 è già a regime la decisione di ridimensionamento del 118 a Piazza al Serchio; attualmente il medico copre soltanto 10 turni su 60". "La Garfagnana non si arrende - conclude la nota - , ma non crede più alle promesse".