"Nessuna chiusura di plessi scolastici"

Il Comune smentisce: "Non ci sarà alcuna chiusura di plessi". L’amministrazione ribate così alle voci che circolano da alcuni giorni circa la chiusura di alcune scuole, in particolare il nuovo plesso di Scesta, a causa dei pochi iscritti. "Su certe ipotesi, peraltro non veritiere - si legge nella nota del Comune - l’amministrazione ritiene al fine di fare chiarezza. Come tutti gli anni - viene spiegato - ha atteso che l’istituto comprensivo comunicasse il numero degli iscritti ai vari ordini e plessi al fine di verificare la rispondenza delle nuove iscrizioni alle attuali dislocazioni territoriali, anche in considerazione della necessità di confermare o modificare il piano annuale del trasporto scolastico".

"Ricevuto i numeri degli iscritti – viena ancora spiegato – l’amministrazione ha fatto come per tutti gli anni le valutazioni sui vari plessi per ogni ordine e grado. Preso atto che gli attuali numeri dei bambini iscritti alle scuole primarie e dell’infanzia corrispondono e sono completamente compatibili con le attuali destinazioni, pur in presenza di un lieve calo demografico peraltro comune nei nostri territori, e che quindi non esistono necessità di modifiche da richiedere all’istituto comprensivo. In conclusione vogliamo rassicurare tutti i genitori delle scuole dell’infanzia e primarie che nulla cambierà per il prossimo anno scolastico mettendo fine alle voci incontrollate diffuse da ignoti soggetti".

Marco Nicoli