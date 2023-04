"Nessun buco, il bilancio è solido" Pronuncia finale della Corte dei Conti

Il bilancio del Comune di Capannori è in ordine. La conferma, fanno sapere dall’ente, arriva dalla Corte dei Conti. "Come abbiamo sempre sostenuto - dichiara l’assessore al Bilancio, Ilaria Carmassi - non solo il bilancio è solido, ma emerge un avanzo di 2 milioni e 400mila euro". Nessun allarme, dunque, su uno degli atti più importanti che deve approvare un ente, quale appunto il bilancio.

"Ora è sicuro - si legge in una nota dell’amministrazione guidata da Luca Menesini - non c’è e non c’è mai stato alcun buco nel bilancio del Comune di Capannori, come sempre sostenuto dall’amministrazione comunale; a certificarlo

è la Corte dei Conti nella pronuncia finale inviata al Comune dove rileva infatti l’idoneità dei provvedimenti correttivi adottati dall’Ente, atti a rimuovere le segnalazioni tecniche inizialmente sollevate". Correttezza e solidità, dunque, per il bilancio dell’ente di piazza Aldo Moro, all’indomani dei correttivi richiesti dalla magistratura contabile e approvati, dalla sola maggioranza, nella seduta dello scorso 8 marzo.

Prosegue la nota del Comune: "La questione posta dalla Corte dei Conti è quindi risolta senza intaccare il bilancio di previsione 2023, con la conseguente conferma di tutti i servizi ai cittadini e delle opere pubbliche in programma, ma c’è di più, perché dai provvedimenti correttivi adottati dal Comune emerge un avanzo di 2 milioni e 400mila euro, scaturente dal riaccertamento dei residui, che risulterà dal rendiconto 2022 in fase di approvazione".

Quindi dall’accertamento risultano nella disponibilità delle casse comunali, risorse aggiuntive da investire per la comunità capannorese. Soddisfazione viene espressa dall’assessore Ilaria Carmassi: "Quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che non c’è mai stato un buco nel bilancio - precisa - è vero, come viene confermato dalla pronuncia finale della Corte dei Conti che certifica il buon lavoro da noi svolto, valutando idonee le misure correttive adottate dal nostro ente e riconoscendo che il bilancio del Comune di Capannori è in equilibrio; come abbiamo più volte affermato, le finanze del Comune sono solide e sono sempre state ben gestite".

"All’esito di questa vicenda - prosegue la titolare del Bilancio - si conferma, inoltre, che non c’è alcun impatto sul bilancio di previsione dell’anno in corso, ma anzi grazie alla buona gestione delle finanze, ci saranno a disposizione risorse superiori al previsto che saranno impiegate sia per progetti e servizi a favore dei cittadini, che per investimenti sul territorio".

