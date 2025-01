Nember ha rifatto il look alla Lucchese. Tra acquisti certi, rumors e molte cessioni

Non è un caso che da quando è entrato in funzione il neo diesse Luca Nember, la campagna di rafforzamento della Lucchese abbia subìto una forte accelerazione. Alla "stazione" di Saltocchio è un continuo arrivare di nuovi giocatori. Proviamo a fare il punto della situazione. Dopo Melgrati e Gheza, Nember ha messo a segno una serie di "colpi": due attaccanti, un difensore ed un centrocampista. Partiamo dall’ala destra Henri Salomaa, finlandese di 21 anni, dunque utile anche per fare minutaggio, nazionale Under 21 del suo Paese, il cui cartellino è di proprietà del Lecce, dove ha cominciato nell’Under 19 per passare poi al Lecco. L’aitante giovanotto (190 centimetri di altezza) è andato in prestito alla Casertana dove ha "timbrato" 9 cartellini (nessun gol).

La Lucchese rappresenta una nuova opportunità per Salomaa per mettersi in mostra e crescere professionalmente. Il giovane talento finlandese avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità e di dimostrare il suo valore.

E passiamo al tandem dell’Udinese, cominciando dall’attaccante Sekou Diawara, ventenne della Guinea con passaporto belga. Cresciuto nelle giovanili del Gent dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare all’Under 19, il poderoso centravanti (187 centimetri) è stato ingaggiato dall’Udinese, che lo ha dato in prestito al Beerschot e successivamente al Borains, infine è rientrato a Udine. E siamo al centrocampista centrale, il goriziano di 21 anni Marco Ballarini. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Udinese fino ad arrivare all’Under 19, è andato in prestito al Piacenza, quindi al Foggia, poi al Trento e nel gennaio 2024 alla Triestina, dove ha collezionato tre presenze.

Radio mercato parla inoltre di un forte interessamento della Lucchese per il difensore italo brasiliano di 24 anni Nicholas Rizzo, con un passato nel Feralpisalò e nello Standard Liegi, quindi nella Pro Vercelli e fino a ieri nella Triestina dove ha collezionato 8 presenze. Inoltre non sembra essere tramontata la pista che porta all’attaccante finlandese Vertainen, anche lui alabardato. Si dice anche che interessi il difensore gambiano Marong il cui cartellino è di proprietà del Palermo, ma che attualmente è in forza al Taranto. Tutti i neo rossoneri arriveranno in prestito "secco" fino alla fine della stagione. Si profila, insomma, una profonda "rivoluzione" nell’organico. Riepilogando. Acquisti: Melgrati (portiere) dalla Spal, Gheza (esterno offensivo) dalla Pro Vercelli, Salomaa (attaccante dal Lecce), Diawara (ala) dall’Udinese, Ballarini (centrocampista). Cessioni: Costantino al Messina, via Catania, Djibril al Picerno, Botrini al Livorno, Dumbravanu al Messina, Quirini al Milan Futuro. E siamo alle ultime "voci": Pro Vercelli e Lucchese stanno lavorando a uno scambio di centrocampisti. Nana Welbeck potrebbe trasferirsi in Piemonte, mentre farebbe il percorso inverso, vestendo la maglia rossonera, Andrea Schenetti, nella Lucchese nel 2010. Visti i numerosi arrivi, potrebbero avere le valigie pronte Cartano, Sasanelli, Frison, Fedato, Giacchino e Selvini.

Infine, la Lucchese ha annunciato "la nomina di Pasquale Matarese come nuovo responsabile dell’area tecnica del club - si legge in una nota - . Nato il 26 ottobre 1966 a Castellammare di Stabia, Matarese vanta una lunga carriera da calciatore professionista, ricoprendo il ruolo di mediano. Nel corso della sua carriera ha collezionato complessivamente 437 presenze e 11 gol, militando in diverse squadre italiane tra Serie C1, C2, D e Campionato Nazionale Dilettanti. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2004, Matarese ha intrapreso la carriera dirigenziale, mettendo a frutto la sua vasta esperienza nel mondo del calcio. La società è convinta che la sua competenza e la profonda conoscenza del settore saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Emiliano Pellegrini