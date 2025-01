Nel nome di Petroni: la mostra, il concorso e un incontro dedicato

Un concorso, un corso e un incontro animeranno il calendario delle iniziative legate alla mostra “Guglielmo Petroni. Il segno e la parola”, che apre oggi alle 17 al Palazzo delle Esposizioni con un omaggio musicale composto da Marco Cattani ed eseguito da Mattia Mazzola al sax e lo stesso Cattani alla chitarra.

Nell’ambito dell’esposizione dedicata allo scrittore, poeta e pittore lucchese nato a Lucca nel 1911 e scomparso a Roma nel 1993, voluta e organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo con il patrocinio del Comune di Lucca e curata da Alessandra Trabucchi e Giovanni Ricci si collocano alcune iniziative tese a diffondere la conoscenza delle relazioni di Guglielmo Petroni con il mondo artistico e intellettuale italiano, oltre che delle sue opere.

Per le scuole superiori della regione Toscana è aperto un bando di concorso con premi, mentre nel pomeriggi di venerdì 7 marzo Daniela Marcheschi, critica letteraria italiana, terrà un incontro sulla figura e sulla produzione narrativa di Petroni. Sabato 8 marzo dalle 9.30 alle 13.30 sempre in auditorium si terrà il corso di aggiornamento formativo per giornalisti ma aperto a tutti.