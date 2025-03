Nel mondo di Matisse domani a “Mandorla“ con Paolo Bolpagni

Il nuovo appuntamento della rassegna “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla” è in programma domani alle 18 e sarà dedicato all’arte e alla poetica di Henri Matisse. Ad accompagnare in questo viaggio sarà un ospite di eccezione: Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti. Bolpagni porterà i presenti alla scoperta di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nell’arte moderna, influenzando generazioni di artisti con la sua visione innovativa e la sua capacità di trasformare la realtà in pura espressione di colore e forma.

Gli eventi di “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla” si svolgono nella struttura in via Elisa 4 e proseguiranno fino a giugno alla comunità alloggio protetta che accoglie persone adulte con disabilità e che al piano terra conta su spazi che possono ospitarli, facilitando anche l’incontro della città con chi in quella casa ci vive. Mandorla è promossa dalla Fondazione per la Coesione Sociale in collaborazione con la Fondazione Fahre Impresa Sociale e Anffas.