Nel 2022 assistite 47 famiglie

Vediamo i numeri che delineano l’attività dell’Associazione consulenza per la famiglia di San Vito. Nell’anno 2022, gli incontri sostenuti per il consultorio hanno fatto registrare 1329 ore di consulenza professionale. Le mamme e le famiglie sostenute per l’area materno-infantile sono 47 con cadenza mensile, 35 in sede e 12 direttamente sul territorio di cui 19 inviate dai servizi sociali dei Comuni di Lucca e Capannori, 15 inviate da Caritas parrocchiali e 13 con il passa parola. Gli specialisti di cui dispone l’associazione sono counselor, psicologo, psicoterapeuta, avvocato, educatore, naturopata, floriterapeuta. Inoltre, vengono offerte consulenze in floriterapia, naturopatia e mediazione familiare. Per prendere contatto con l’associazione, come spiega la presidente Giannoni, si passa "attraverso la segreteria, gestita da operatori volontari, che attraverso la consulenza telefonica raccolgono le informazioni necessarie a inviare in un secondo momento la persona verso il percorso più adatto, sia individuale che di coppia o sostegno alla genitorialità.

I recapiti dell’Acf sono 3274168832 e 3408258578, posta elettronica [email protected]