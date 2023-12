“Navette gratis per lo shopping. Ben fatto“

Esprimono soddisfazione Matteo Pomini e Charles Di Benedetto, presidenti rispettivamente del Centro commerciale Città di Lucca e della Commissione Città di Lucca di Confcommercio, nel commentare l’iniziativa del Comune che renderà gratuito l’utilizzo delle navette tutti i sabati e le domeniche di dicembre, in orario pomeridiano, per favorire l’afflusso di persone verso il centro storico.

“Certamente – affermano i due presidenti – si tratta di una idea lodevole, sotto tanti punti di vista. Intanto, perché offre uno stimolo in più alle persone per recarsi in città per i loro acquisti di Natale o anche semplicemente per una passeggiata lungo vie e piazze addobbate a festa. Ma degna di nota è anche la volontà di promuovere il ricorso da parte dei cittadini alla cosiddetta mobilità sostenibile”. “Quella dei collegamenti efficaci fra i grandi parcheggi esterni alla città e il centro storico – chiudono Pomini e Di Benedetto -, attraverso l’impiego delle navette, è una delle proposte che Confcommercio e i suoi sindacati propongono da anni. L’iniziativa voluta dal Comune in collaborazione con Autolinee Toscane è dunque un segnale molto positivo che va in questa direzione, ragion per cui ringraziamo tutti i soggetti che l’hanno reso possibile a partire dall’assessore alla mobilità Remo Santini”.