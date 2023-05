Nati per leggere, nuovo appuntamento con le letture ad alta voce

Tornano le "Letture al parco", organizzate dai volontari di Nati per leggere insieme all’amministrazione comunale e all’associazione Teatro Alchémia. Il pomeriggio alla scoperta di libri, di favole e di mondi fantastici si terrà venerdì 12 maggio dalle 16.30 alle 17.30, nel giardino della scuola materna di Badia Pozzeveri. L’incontro è dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni e ai loro familiari: insieme ai volontari, i piccoli lettori scopriranno la meraviglia delle letture ad alta voce e si immergeranno nei fantastici mondi dei volumi prettamente dedicati ai bambini, scoprendo il loro valore. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà comunque, ma sarà spostata all’interno della scuola. L’incontro è a ingresso libero, ma per partecipare è necessario prenotarsi via email a [email protected], indicando nome, cognome, data di nascita del bambino e un numero di telefono per eventuali comunicazioni.