Nasce Smurfit Westrock. Il leader del packaging debutta nelle Borse

Dalla fusione tra Smurfit Kappa e WestRock nasce Smurfit Westrock plc, leader mondiale del packaging sostenibile, con operazioni in 40 paesi, oltre 500 impianti di produzione e oltre 100.000 dipendenti. Il nuovo gruppo ha una capacità unica e

senza rivali di fornire ai propri clienti – ovunque nel mondo - la gamma più diversificata, innovativa e sostenibile di soluzioni di imballaggio rinnovabili e riciclabili. Smurfit Westrock plc è lieta di annunciare la sua quotazione alla New York Stock Exchange

(NYSE), sotto il ticker “SW“;, dopo il completamento della fusione, precedentemente annunciata, di Smurfit Kappa e WestRock il 5 luglio 2024. La società ha anche una quotazione standard alla Borsa di Londra (LSE) sotto il ticker “SW“

"La combinazione tra Smurfit Kappa e WestRock crea un gruppo globale che unisce l’esperienza e il know-how di entrambe le aziende - ha dichiarato Tony Smurfit, Chief Executive Officer di Smurfit Westrock -.Siamo convinti che questa operazione abbia portato alla creazione dell’operatore leader nel mondo e partner di riferimento per tutti i Clienti nel settore del packaging sostenibile. Sono orgoglioso di essere stato scelto per guidare questa grande squadra di persone"

" Gli azionisti di Smurfit Kappa e WestRock hanno sostenuto in modo determinante l’operazione di fusione. Smurfit Westrock ha oggi una presenza geografica unica e una capacità senza precedenti di fornire valore ai nostri Clienti attraverso le nostre innovative soluzioni di settore - ha aggiunto Ken Bowles, Chief Financial Officer di Smurfit Westrock- ".

Il trading è iniziato sulla LSE oggi alle 8:00 a.m. BST, e sul NYSE alle 9:30 a.m. EDT, a seguito della cerimonia inaugurale con il suono della campana. Smurfit Westrock è leader mondiale di soluzioni di imballaggio a base carta, con più di 100.000 dipendenti che operano in oltre 60 cartiere e 500 stabilimenti di trasformazione, in oltre 40 paesi. Ha un fatturato stimato a livello globale di oltre 32 miliardi di dollari.

In Italia Smurfit Westrock mantiene l’Head Quarter a Novi Ligure (Alessandria) e opera con 26

stabilimenti, di cui 10 stabilimenti integrati, 4 scatolifici, 2 produttori di fogli di cartone ondulato, 2 cartiere, 1 impianto dedicato al riciclo e 7 stabilimenti di prodotti speciali, occupando 2.200 persone.