Nasce “Rider Comics“. Prima casa editrice dedicata ai fumetti tutta made in Lucca

Nella città capitale del fumetto non poteva certo mancare una casa editrice interamente dedicata a questo colorato genere artistico. Nasce così, e farà il suo esordio ai Lucca Comics & Games 2023, "Rider Comics", la prima casa editrice lucchese dedicata ai fumetti: sullo scaffale tre volumi, un western, un fumetto intimista e uno dedicato alla nostra città, per altrettante collane editoriali. La casa editrice nasce dal sogno dello sceneggiatore Antonio De Rosa che, mentre faceva il rider durante la pandemia, si è immaginato di realizzare questo ambizioso progetto. L’idea si concretizza e diventa realtà.

De Rosa, affiancato da collaboratori e artisti, tra cui lo stesso disegnatore Riccardo Pieruccini, in arte Ruggine, ha dato vita a tre collane editoriali e tre fumetti. I due erano già noti per “Lucca a fumetti: misteri e leggende “, volume ideato da Rugiada Salom, edito nel 2017 da Maria Pacini Fazzi Editore e distribuito anche come allegato al nostro quotidiano.

Ora l’obiettivo è quello di offrire ai lettori prodotti di qualità, originali e innovativi, che facciano riflettere, divertire e sognare con uno sguardo attento all’inclusività e ai talenti emergenti.

La casa editrice è stata presentata ieri mattina da Mario Pardini, sindaco del Comune di Lucca, e dagli stessi Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini. Ad aprire il catalogo sono un western, "1903. Caccia all’uomo" di Federico Galeotti e Francesco Mazzoli, un fumetto intimista dall’originale impianto artigianale, "Chromo" di Vyles, e un lavoro dedicato alla storia e alle tradizioni lucchesi, "Nico e Cice, Diari di viaggio - Lucca", rivolto in particolare a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di guidarli alla scoperta della città.

L’opera racconta la storia e le curiosità su Lucca in una maniera alternativa, più accattivante, dinamica e vivace. I bambini e i ragazzi possono andare infatti alla scoperta della leggenda di Lucida Mansi, dei segreti della Torre delle Ore e molto altro ancora sfogliando il fumetto e immergendosi nei colori e nelle illustrazioni di Ruggine. "Volevamo raccontare la storia di Lucca in una maniera diversa, facendo particolare riferimento a curiosità che non tutti conoscono - dice De Rosa -. Nel fumetto emerge anche la parte emotiva e sono i colori a rendere vive le storie, sempre attenendosi all’aspetto storico".

Giulia Alberigi