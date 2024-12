Nasce “Natale in sicurezza“. Più controlli durante le festività

Le festività rappresentano un momento di serenità e senza dubbio i cittadini vogliono potersi sentire sicuri partecipando alle varie manifestazioni del periodo o a casa propria.

Per questo nasce a Capannori "Natale in sicurezza", la nuova iniziativa varata dall’amministrazione Del Chiaro per garantire maggiormente la comunità, in particolare per quanto riguarda i furti nelle abitazioni, ma anche altri episodi di microcriminalità.

Come si ottiene tutto ciò? Prolungando alle ore serali il servizio della polizia municipale. A partire da domani, lunedì 16 dicembre e fino all’Epifania, una pattuglia dei vigili urbani di Capannori, con tre agenti a bordo, sarà presente nelle varie frazioni del territorio fino alle ore 22.

La sua importante funzione sarà quella di controllare capillarmente il territorio, e in particolare le strade più abitate e con più presenza di attività commerciali, luoghi pubblici, rispondendo anche in tempo reale alle varie segnalazioni che giungono dai residenti, tra cui quelle che provengono attraverso whatsapp.

La pattuglia presterà servizio nei vari paesi del centro, del nord e del sud ed eseguirà anche controlli stradali per individuare eventuali mezzi sospetti in circolazione.

"Con questa nuova operazione intendiamo rafforzare la presenza della polizia municipale nelle nostre zone durante le ore serali, durante le giornate del mese di dicembre e a gennaio per le feste, quale importante deterrente contro furti e altri atti di microcriminalità sul nostro territorio - spiega l’assessore alla Polizia municipale Davide Del Carlo - , abbiamo voluto mettere in atto un servizio aggiuntivo per garantire maggiore tranquillità ai capannoresi in questo particolare periodo, cercando di metterli al riparo in particolare dai colpi nelle case e garantendo un presidio più forte della polizia municipale nelle varie frazioni, durante le ore di buio, che sono le più critiche".

"E’ noto che le persone escono di più per fare acquisti e i commercianti spesso prolungano il loro orario di lavoro - aggiunge l’assessore comunale alla Polizia municipale, Davide Del Carlo - . Intendiamo ringraziare il Comando della polizia municipale e tutti gli agenti per la disponibilità dimostrata nell’implementare il servizio di controllo sul territorio".

La municipale di Capannori, come si ricorderà, effettua poi un orario notturno durante l’estate per controlli di vario genere in occasione di sagre e molto altro.

