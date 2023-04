Nasce “La Piazza“ Dell’Agnello presidente

Nasce a Porcari “La Piazza”, l’organismo voluto dall’amministrazione comunale, rappresentativo del volontariato e dell’associazionismo porcarese. Durante la seduta di insediamento avvenuta nei giorni scorsi nella sala consiliare dell’ente di piazza Felice Orsi, sono stati eletti i cinque componenti dell’ufficio che coadiuverà il lavoro del presidente, individuato nella persona di Emiliano Dell’Agnello, a capo della filarmonica "Catalani". Al suo fianco siederanno Patrizia Fanucchi (Ludec Asd), Dia Manfredini (compagnia teatrale Il Centro), Roberto Micheli (Porcari Agricola), Alessandra Evangelisti (Istituto superiore istruzione statale della Piana di Lucca) e Sergio Giuntini (Admo Lucca – sede operativa Admo Toscana).

"L’obiettivo dell’amministrazione comunale era costituire, per le associazioni, un ambito permanente di incontro, reciproca conoscenza e arricchimento - si legge in una nota dell’ente - ; “La Piazza”, d’ora in avanti, parteciperà attivamente sia al momento della programmazione, sia a quello dell’attuazione di progetti sociali o di iniziative culturali, sportive, commerciali e turistiche". "La costituzione ufficiale e l’insediamento del direttivo de “La Piazza“ è un bel segnale di affidamento reciproco che il volontariato porcarese dimostra - afferma il sindaco, Leonardo Fornaciari - dopo essere usciti dal difficile periodo pandemico che, se da un lato ci aveva per ovvi motivi allontanato dall’altro, dall’altro era riuscito a evidenziare ancor di più quanto fosse preziosa e irrinunciabile l’opera dei volontari".

“La Piazza“ rimarrà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo attuale.

m.g.