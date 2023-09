Nasce a Lucca la prima scuola di educazione ai videogames: Gamer Heroes Academy

Nasce a Lucca la prima scuola di educazione al mondo dei videogame. La Gamer Heroes Academy, la prima scuola in presenza tesa alla formazione di una consapevolezza profonda sul mondo del videogioco e su ciò che vi ruota intorno, annuncia una serie di eventi di presentazione che si terranno nella sede di via Vittorio Veneto 33, a partire dal primo Open day di ieri, al quale è intervenuto, per il tradizionale taglio del nastro, il sindaco Mario Pardini. Iniziative pensate per giovani appassionati di gaming, desiderosi di scoprire le opportunità nei campi del New Media, del Game Design e degli eSport. Gli Open Day di presentazione si terranno anche sabato 23 e 30 settembre, dalle 15 alle 19, sempre nella sede in via Vittorio Veneto.

"I nostri eventi - si legge nella nota dell’Academy - sono pensati per giovani appassionati di gaming, con età tra i 13 e i 18 anni, che desiderano scoprire le opportunità offerte da un’istruzione avanzata nei campi del New Media, del Game Design e degli eSport, ma anche ai genitori che si preoccupano per la sana educazione e sviluppo in questo mondo".

"Nel corso di ciascun evento - prosegue l’Academy - poniamo un’attenzione speciale all’aspetto educativo che circonda il mondo dei videogiochi, che non sono solo un passatempo, ma anche una potente piattaforma per l’apprendimento, la creatività e lo sviluppo personale, strumento creativo e formativo dell’espressione artistica e dello sviluppo delle competenze digitali. Discuteremo l’importanza di promuovere valori positivi e un comportamento etico sia nei giochi che nella comunità di giocatori. Esamineremo come i videogiochi possano essere strumenti per affrontare tematiche sociali e morali in modo coinvolgente".