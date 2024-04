Muti, biglietti in vendita. Ecco come acquistarli

Finalmente ci siamo. Saranno in vendita da stamani i biglietti per il grande concerto pucciniano del Maestro Riccardo Muti, atteso sugli spalti delle Mura urbane il 28 giugno prossimo sul palco del Lucca Summer Festival, l’appuntamento clou delle Celebrazioni per il centenario di Giacomo Puccini.

Secondo quanto emerso ieri a tarda sera, dopo le ultime concertazioni fra il Comune e il Ministero della Cultura, i biglietti saranno infatti messi in vendita a partire dalle ore 11 di stamani sulla piattaforma TicketOne, ma saranno disponibili subito dopo le 11 anche recandosi oggi alla consueta biglietteria del Summer accanto al Teatro del Giglio.

I prezzi indicativi per questo evento sono abbastanza popolari, considerando ovviamente l’altissima qualità della serata pucciniana. Si parte infatti da un minimo di 30 euro fino a un massimo di 86 euro, più diritti di prevendita. I posti sono tutti a sedere.

Il titolo del concerto è indubbiamente suggestivo e accosta direttamente due grandi della musica: “Puccini secondo Muti“. Il concerto verrà trasmesso interamente in diretta televisiva dalla Rai. Il Maestro Muti, che ha già firmato il contratto, dirigerà l’Orchestra Cherubini in formazione speciale, con ben 126 elementi più i cantanti, con un cast di assoluto livello internazionale.

Dopo aver valutato inizialmente l’ipotesi di tenere il concerto in piazza Napoleone, si è poi preferita l’area degli spalti delle Mura, sfruttando l’allestimento del Summer Festival, per avere una maggiore flessibilità nei numeri e negli spazi. L’ex campo Balilla accoglierà infatti un allestimento per 10mila spettatori, tutti a sedere, ma se le prevendite dovessero decollare, sarà possibile aumentare i posti. La collocazione davanti alle Mura urbane è legata anche alle esigenze della Rai, che necessita di spazi adeguati per effettuare le riprese e trasmetterle in diretta. Fra attrezzature e “coni d’ombra“, in piazza Napoleone la capienza sarebbe stata ridotta di fatto a poco più di 3000 persone.

Insomma a meno di due mesi entra in dirittura d’arrivo questa super serata pucciniana in qualche modo “rubata“ all’arena di Verona: così almeno era stata annunciata a febbraio da Amadeus dal palco del Festival di Sanremo. Una vittoria dunque per la nostra città che conquista un evento internazionale destinato indubbiamente a rimanere nella storia.