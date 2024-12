Musica Ragazzi: la stagione musicale per studenti dedicata a Marcello Parducci

"Bisognerebbe portare i bambini ad ascoltare la musica. Lasciare che lo stupore si impossessi di loro. Questa è la vera magia". Così, in una delle sue ultime interviste, diceva il maestro Ezio Bosso. Parole che richiamano e vengono condivise anche dai curatori di "Musica Ragazzi", la stagione di appuntamenti che da quasi vent’anni l’Associazione Musicale Lucchese dedica agi studenti del territorio, dalla scuola materna alle superiori. Un’iniziativa, questa, nata proprio per avvicinare i più piccoli all’ascolto della musica, materia alla quale – purtroppo – la scuola dedica sempre meno tempo.

Il calendario di eventi – quest’anno dedicato alla memoria di Marcello Parducci - è stato presentato ieri nel Complesso di San Micheletto dalla professoressa Carla Nolledi assieme all’assessore Simona Testaferrata e a Marco Cattani, presidente dell’Aml. In programma momenti musicali per imparare ad ascoltare la musica, ma anche incontri con grandi musicisti e spettacoli messi in scena per conoscere meglio i compositori lucchesi Luigi Boccherini e Giacomo Puccini.

Gli appuntamenti inizieranno a gennaio con il laboratorio "Musica tra le fiabe" curato da Eugenia Pesenti e Carla Nolledi. Nelle scuole che ne faranno richiesta, verrà proposta una lettura animata di alcune delle fiabe più note e grazie alla musica i bambini verranno guidati in un’esperienza di empatia e meraviglia. La maggior parte degli incontri in programma si svolgerà all’auditorium del Conservatorio Boccherini.

"Questa stagione sarà dedicata al suo grande presidente Parducci, recentemente scomparso - ha commentato Cattani -. L’educazione all’ascolto e alla musica sono importanti, e coinvolgere i ragazzi alla cultura e alla bellezza lo è ancora di più. Secondo il grande maestro Bosso, l’educazione musicale andrebbe insegnata già all’asilo, e noi condividiamo questo suo pensiero. "Musica ragazzi" sta cercando di farlo da quasi vent’anni, la sua presenza è fondamentale anche come ruolo civile. Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, enti e sponsor quasi tutti lucchesi, a dimostrazione che la nostra città ha una grande sensibilità culturale".

"Abituare i più piccoli al bello, ma anche alla condivisione, è importantissimo - ha aggiunto Testaferrata - Con la musica non si è mai soli. Vi ringrazio per questo importante calendario di eventi". Tra gli appuntamenti anche un incontro dedicato alla Banda giovanile provinciale Anbima. "L’esperienza della banda – commenta la professoressa Carla Nolledi – è di estrema importanza perché offre l’opportunità ai ragazzi di apprendere e studiare tutti insieme; di leggere la musica e realizzare all’unisono una melodia. La banda dona un senso di unità e lavoro di squadra necessario per i giovani. La musica ci offre cose che spesso non sappiamo esprimere, spero che Marcello anche da lassù veda cosa stiamo portando avanti". Il programma dettagliato è consultabile sul sito dell’AML www.associazionemusicalelucchese.it

Giulia Prete