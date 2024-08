Musica, poesia ed emozione. La grande notte di Vecchioni

Musica, poesia, parole, filosofia, letteratura e tanta magia nel concerto del professore, scrittore, autore e cantautore, Roberto Vecchioni, in un mix arrivato direttamente al cuore degli oltre duemila presenti martedì sera alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana. Presente e passato artistico e umano, offerti al pubblico con grande armonia e sensibilità, anche nell’affrontare temi a prima vista estranei al contesto musicale, ma in realtà parte stessa della performance, generosa e coinvolgente al massimo. Tre ore di colloquio appassionato, particolarmente contemporaneo l’eloquio, con musica e parole che toccano il profondo, tra pezzi storici e nuove suggestioni, in arrivo dal suo nuovo album, "L’infinito". Un lavoro incentrato sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi, spiega un Vecchioni senza età.

Poi, lo sguardo nel passato, il ritorno alle canzoni più conosciute, amate, storiche, che hanno segnato il percorso per arrivare all’oggi, con tutta la carica di sentimenti, emozioni, dolori, sogni, successi e cadute, che hanno condotto il cantautore al concetto di Infinito. Molto apprezzata la personalizzazione data al suo concerto con richiami locali, partendo dalla polistrumentista e compositrice di origine lucchese Ilaria Biagini che ha aperto la serata con un suo brano inedito estratto dal suo nuovo EP "L’arte di baciare".

Applaudita e lodata anche dallo stesso Vecchioni che l'ha definita "una musicista vera". Sulla stessa linea magica anche la declamazione della poesia di Giovanni Pascoli, "L'Ora di Barga", che ha emozionato tanto.

Fiorella Corti