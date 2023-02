Musica, parole e incontri con Friday I’m In Love

Tornano per il nono anno gli incontri "Friday I’m In Love" allo Sky Stone & Songs con una serata che vedrà alternarsi i protagonisti del nuovo ciclo, per parlare di musiche, parole, azioni contro tutte le guerre. A un anno circa dallo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia, "Friday I’m In Love" vuole parlare di guerra ‘a modo suo’, cioè attraverso la musica che ha detto e dice ‘no’ a ogni forma di guerra e violenza nell’incontro dal titolo ‘Where Are All The Flowers Gone? Canzoni, musiche, parole e azioni contro le guerre’. Si alterneranno René Bassani (in foto), Lorenzo Mei, Fabio B., Matteo Lorenzetti, Carlo Puddu, Aurelio Pasini e Federica di Spilimbergo che presenteranno le loro scelte tra le tante canzoni nate nel tempo su questa importante tematica. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per domani dalle 21.15, in via V. Veneto 7. Gli incontri proseguiranno il 10 marzo con Fabio B. e la serata su ‘Are ‘Friends’ Electric? - La nascita del Synthpop 1977-1984’. Il 24 marzo sarà la volta di René Bassani che celebrerà i 50 anni di ‘The Dark Side of The Moon’ dei Pink Floyd, con una lettura inaspettata. Il 14 aprile Matteo Lorenzetti proporrà una serata su uno dei gruppi più di tendenza degli ultimi anni: gli Arctic Monkeys ne ‘La corsa selvaggia della band millenials per eccellenza: dai pub al successo mondiale’. Il 28 aprile spazio a Peter Gabriel con Federica di Spilimbergo.