Musica in cuffia e passeggiata sulle Mura. E’ la “Camminata Inclusiva- WalkZone”

Stamani alle 9.30 si terrà sulle Mura urbane la seconda edizione della “Camminata Inclusiva- WalkZone” organizzata dalla Cooperativa La Mano Amica con il Patrocinio dell’ Azienda ASL Toscana Nord Ovest, ISI Machiavelli, Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, Allegra Brigata, in accordo con il Comune di Lucca (con il sostegno di Fonte Ilaria e Farmacia Novelli). Saranno presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore al sociale Giovanni Minniti, la Direttrice di Zona, Asl Piana di Lucca, Eluisa Lo Presti. Un evento rivolto agli operatori, agli ospiti ed ai familiari dei progetti residenziali e dei centri diurni della cooperativa, ma anche allargato alle scuole e ad altre associazioni del territorio per garantire realmente che l’iniziativa sia finalizzata all’integrazione e all’inclusività. L’evento si inserisce in un programma di iniziative che la cooperativa sta svolgendo sul nostro territorio, “Dammi il cinque”. WalkZone rappresenta il tentativo di coniugare la musica, la bellezza del patrimonio culturale con l’esercizio fisico aperto a tutti. Una camminata semplice, con cuffia per tutti i partecipanti. Una cuffia che fa godere della musica facendo esercizio fisico, accrescendo il proprio benessere