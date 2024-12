Musica e sapori. Che festa a Coreglia

Prenderà il via nel borgo di Coreglia Antelminelli questa mattina alle 11, e andrà avanti fino alle 19, una giornata all’insegna delle festività, della musica, dei sapori tradizionali e dello star bene insieme, grazie all’evento "Sapori di Natale".

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e che vede il coinvolgimento delle associazioni locali, animerà il centro storico con l’apertura degli stand dove sarà possibile assaporare alcuni dei piatti tipici della tradizione locale. Tra queste, la polenta, preparata dall’Associazione culturale Polentari di Filecchio e le focacce leve del Gruppo Sbandieratori e Musici Gallicano. Non mancheranno le crisciolette, realizzate dai noti cucinieri dell’A.s.r. Cascio Aps, la zuppa, proposta dall’Associazione ricreativa per il tempo libero Tereglio, e i dolci, frutto del lavoro del Gruppo Alabardieri Coreglia.

Alle 14, poi, sul sagrato della chiesa di San Michele, i bambini della scuola di Coreglia Antelminelli si esibiranno con i canti natalizi.

A seguire, intorno alle 15, il piazzale Le Prata diventerà il palcoscenico ideale per lo spettacolo di tamburi e musici del Gruppo alabardieri Coreglia e del Gruppo Sbandieratori e Musici Gallicano. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, le vie del borgo saranno animate dalla musica itinerante della West Coast Street Band.

Spazio, inoltre, anche alle attività per i più piccoli, sempre dalle 16, al Palazzo Comunale, i bambini saranno infatti i protagonisti dei laboratori organizzati dalla SMAC – Scuola Manifattura Additiva Coreglia. L’atmosfera natalizia sarà infine arricchita dalla Casina di Babbo Natale, allestita in via Antelminelli grazie alla Pro Coreglia, e dalle mostre di presepi lungo le vie del capoluogo.

"Sarà una festa del buon cibo, della tradizione e dell’atmosfera natalizia - anticipa l’assessora alla Cultura, Lara Baldacci - . In pratica, una festa nella festa, visto che abbiamo chiamato a raccolta i migliori prodotti della zona che, anche singolarmente vengono promossi attraverso sagre e non solo, e li abbiamo messi insieme con musica, mostre e attrazioni per i più piccoli. Una giornata che parla alla tradizione, alle peculiarità della nostra terra, alla valorizzazione del buono che il nostro territorio e la nostra comunità offrono e alla voglia di condividere e stare insieme con allegria e serenità. Una giornata pensata per avventori di ogni età".

Fio. Co.