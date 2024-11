Musica è metamorfosi . La “prima“ di Animando

La parola magica è “Evoluzioni”, la seconda parte della rassegna musicale “Musica è metamorfosi” ideata dal centro di promozione musicale Animando in omaggio a Franz Kafka nel centenario della sua morte. Il primo evento si terrà domenica alle 18 al Real Collegio, con “Nuovi orizzonti per due pianoforti - trascrizioni e parafrasi attraverso il tempo”.

In programma musiche di Mozart/Grieg, Morricone, Piovani e Beatles, interpretate dai pianisti Claudio Cantini e Giovanni Passalia, che esploreranno un repertorio capace di attraversare epoche e stili, con arrangiamenti curati da Mauro Fabbri e Ilio Barontini. Il duo pianistico aprirà con una rarissimo “Frankenstein” musicale: la sonata KV 545 in do maggiore di Mozart “ri-composta” da Grieg: un pianoforte eseguirà il brano originale di Mozart, mentre l’altro suonerà ciò che Grieg ha immaginato, reinterpretando il capolavoro classico e creando un dialogo tra epoche diverse. Il costo dei biglietti è di 10 euro per i soci Animando, 15 euro per i non soci. Online 8 euro (soci Animando), 13 euro (non soci). Sono previsti abbonamenti per i quattro spettacoli: 25 euro soci e 40 euro non soci.

È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo. Claudio Cantini, diplomato in Pianoforte presso l’Istituto “L. Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, si è perfezionato sotto la guida di Michele Campanella e Lydia Rocchetti, completando poi il suo percorso con il Diploma Accademico di secondo livello. Vincitore di concorsi nazionali, ha suonato in prestigiosi eventi sia come solista che in duo, ricevendo ampi consensi. Dal 2003 è docente di Pratica Pianistica al Conservatorio “Mascagni” di Livorno e insegna pianoforte alla Scuola Civica di Musica di Capannori. Giovanni Passalia, diplomato con lode e menzione ad honorem all’Istituto “L. Boccherini”, ha studiato con Carlo Bruno, Carlo Zecchi al Mozarteum di Salisburgo e Konstantin Bogino, completando il Diploma Accademico di II livello nel 2007. Pluripremiato in concorsi, ha suonato in Italia e all’estero, esibendosi anche all’Auditorium Rai di Napoli con l’Orchestra “A. Scarlatti”. È attualmente docente di Pratica Pianistica al Conservatorio “A. Boito” di Parma e insegna alla Scuola di Musica Sinfonia di Lucca.