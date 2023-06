Musica e acconciature Concerto jazz in bottega

LUCCA

La Bottega Artigiana di Francesco Fella, in via della Fratta n.3, è un luogo nuovo che unisce l’Arte al mestiere di parrucchiere.

Il progetto “Bottega Artigiana” ospita all’interno del salone una serie di eventi culturali come quello che vi stiamo per presentare: una serata unica all’insegna della musica jazz, circondata da un ambiente particolare fatto di poltrone antiche da parrucchiere, specchi, forbici e spazzole.

Certo, potrà apparire come una location insolita, ma per certi versi anche qui sta forse l’unicità dell’evento in sé: ascoltare buona musica jazz in un luogo che, durante la giornata, è adibito a salone di parrucchiere.

Per Francesco Fella non è, però, la prima volta, poiché nella sua “Bottega Artigiana“ già nei mesi passati ci sono state serate particolarmente insolite come musica spagnola e corsi di Yoga e non solo.

Il suo invito è a partecipare all’evento in programma domani, sabato 17 giugno che si terrà a partire dalle ore 21 – ad ingresso libero – e che offrirà uno spettacolo speciale: un trio composto dalla bassista Roberta Brighi, Gabriele Andreotti alla chitarra mentre al sassofono tenore vediamo Riccardo Bianco.

Lo scopo dell’attività si rispecchia a pieno nella scelta dell’atmosfera ricercata dall’ambiente che ospita la serata, riuscire ad apprezzare buona musica in luogo che unisce due tipi d’arte.

Rebecca Graziano