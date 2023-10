Museo, ma anche set teatrale su Ariosto e Orlando Furioso. Allestimento, ci siamo quasi

Sarà inaugurato a Castelnuovo, nell’estate del 2024, il grande allestimento museale su Ludovico Ariosto e sull’Orlando Furioso all’interno della Rocca Ariostesca (in foto Borghesi). Dopo 10 anni di lavori di restauro, sul progetto del gruppo Dezzi Bardeschi, l’imponente edificio si appresta a diventare un polo culturale ed artistico di massimo rilievo con un percorso multimediale e scenografico che mira, non solo a narrare le vicende biografiche dell’ex commissario garfagnino e ricostruire il suo poema più famoso, ma anche a far vivere agli spettatori il sogno di calarsi nella narrazione come se la Rocca stessa si trasformasse in un set teatrale.

La ‘messa in scena’ di questo innovativo museo è stata curata dallo studio e collettivo artistico milanese Kokoschka Revival della regista e direttrice artistica Ana Shametaj. "Il museo di Castelnuovo - spiega la regista - diventa un organismo che vuole, non solo divulgare uno dei più grandi classici della letteratura, ma anche incarnare lo spirito spaesante e magico dell’opera attraverso 12 installazioni progettate ad hoc. L’intera Rocca sarà quindi una messa in scena teatrale del chimerico Palazzo d’Atlante, topos in cui vengono intrappolati tutte le donne e i cavalieri del poema".

Per riprendere la celebre definizione di Italo Calvino, che parlava dell’opera ariostesca come di un "labirinto nel quale si aprono altri labirinti", la Rocca di Castelnuovo, nella sua magnifica architettura dedalea enfatizzata dal maestro e teorico del restauro Dezzi Bardeschi, si appresta a diventare un articolato museo nel quale perdersi tra spazi mediali, digitali e coreografie visive con attrici ed attori ad interpretare i personaggi del Furioso, come fossero archetipi della natura umana.

"Dopo il consistente lavoro di restauro - conclude il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi - si entra nel vivo del progetto di recupero e rilancio della Rocca Ariostesca con l’obiettivo di renderla un polo attrattivo di riferimento per tutto il territorio, attraverso la condivisione di pratiche artistiche e politiche di interesse internazionale, sempre con un pensiero all’abitabilità della cittadinanza che potrà attraversare l’edificio nei suoi spazi polifunzionali con workshop, conferenze e proiezioni dedicate. Questo ambizioso museo, che unisce mirabilmente arte e tecnologia, rappresenta un ulteriore tassello per il complessivo progetto di ripresa economico, sociale ed artistica del capoluogo".

Dino Magistrelli